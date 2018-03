रंगों के त्योहार पर उत्साह, उमंग और उल्लास का दिखा संगम

सागर. होलिका दहन के बाद शुक्रवार को शहर में जमकर होली खेली गई। हुरियारों की टोलियों ने जमकर रंग गुलाल उड़ाई। सद्भाव और भाई-चारे के रंग में सभी डूबे नजर आए। बच्चों ने पिचकारियों से एक दूसरे के ऊपर खूब रंग बरसाया। वहीं युवाओं की टोलियों ने अपने अंदाज में होली का जश्न मनाया। जगह-जगह युवाओं ने बाटियों का प्रोग्राम रखा। गुरुवार से शुरू हुआ यह पांच दिनी पर्व सोमवार तक चलेगा। इसके लिए बाजार भी पूरी तरह गुलजार है। रंग, गुलाल, पिचकारी सहित अन्य सामान खरीदने के लिए बजार में लोगों की भीड़ देखी जा रही है। इस बार बाजार में हर्बल रंगों की डिमांड ज्यादा रही। वहीं बच्चों ने अपनी पसंदीदा कार्टून बार्बी, मिनी अनंस, छोटा भीम, मोटू-पतलू, डोरेमोन, एंग्री बर्ड आदि डिजाइनर पिचकारियों को खरीदा।





Holi is filled with excitement, ecstasy and colors of the Alas IMAGE CREDIT: Holi is filled with excitement, ecstasy and colors of the Alas

गलियों में निकले युवा

युवाओं की टोली पर सबसे ज्यादा होली का खुमार सिर चढ़कर बोला। अपनी-अपनी बाइक लेकर युवाओं की टोली ने शहर की गलियों में धमाल मचाया। अपने दोस्तों के साथ जश्न मनाया। वहीं युवतियों ने भी अपने ग्रुप में खूब रंग गुलाल उड़ाया।





Holi is filled with excitement, ecstasy and colors of the Alas IMAGE CREDIT: Holi is filled with excitement, ecstasy and colors of the Alas

पर्यटन क्षेत्रों में मनाई पिकनिक

शहर के आसपास के पर्यटन क्षेत्र राजघाट, राहतगढ़ वॉटर फॉल, आबचंद की गुफाएं, चना टौरिया पार्क, गढ़पहरा, सगर झील व संजय ड्राइव पर भी युवाओं की खूब मस्ती की। किसी ने पानी के साथ रंग लगाया तो किसी ने सिर्फ गुलाल से ही सूखी होली खेली व पानी बचाने का संदेश दिया। शहर की गलियों में युवाओं व बच्चों के साथ वृद्धों में उत्साह, उमंग और उल्लास रहा। हंसी-खुशी के माहौल के बीच शहर भर में रंगों का त्योहार मनाया गया।





Holi is filled with excitement, ecstasy and colors of the Alas IMAGE CREDIT: Holi is filled with excitement, ecstasy and colors of the Alas

शहरभर की पुलिस रही मुस्तैद

किसी भी तरह की कोई घटना से निपटने के लिए शहरभर की पुलिस भी मुस्तैद रही। शहर के मुख्य मार्गों सहित मुख्य चौराहों पर पुलिस जवानों ने मोर्चा संभाले रखा। नशे में बाइक या वाहन चलाते मिलने पर कार्रवाई की गई। इस बीच कुछ युवाओं ने पुलिस को देखकर रास्ता भी बदल लिया। वहीं शहर के कुछ स्थानों से छोटे-छोटे लाड़ाई-झगड़े होने की जानकारी भी लगी। केंट क्षेत्र के वार्ड नंबर ०७ में में दो पक्षों में जमकर लाठी-डंडे चले। जिसमें लगभग चार लोगों को चोटे आईं। स्थानीय लोगों ने डायल १०० को झगड़े की सूचना दी। पहले मौके पर डायल १०० पहुंची, जिसके बाद केंट पुलिस बल ने पहुंचकर मामला शांत कराया। कुछ लोगों को पुलिस थाने ले जाकर समझाइश भी दी गई।