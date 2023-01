सागर के नौरादेही अभयारण्य में कितने पक्षी, हो रही गणना, आप भी जानो

सागर. नौरादेही अभयारण्य में हो रही चौथी पक्षी गणना के दौरान शनिवार को देश के छह राज्यों के वाइल्ड लाइफ साइंस के छात्र, वन्यजीव और पक्षी विशेषज्ञों द्वारा छह रेंजों की 11 बर्ड ट्रेल पर पक्षियों का अध्ययन किया। गणना में शामिल छात्र और विशेषज्ञों ने दो दिनों में अभयारण्य में 85 से ज्यादा प्रजातियों के पक्षी दर्ज किए हैं।

How many birds in Nauradehi Sanctuary of Sagar, you know