बड़े बकायादार नहीं करेंगे जलकर जमा तो काट दिए जाएंगे नल कनेक्शन

कर वसूली न होने पर लगाई प्रभारी राजस्व निरीक्षकों को फटकार, सीएमओ ने समीक्षा बैठक ली

सागर

Oct 29, 2025

बैठक में दिशा—निर्देश देते हुए सीएमओ

बीना. मुख्य नगर पालिका अधिकारी राहुल कुमार कौरव ने नगर पालिका सभाकक्ष में विभिन्न विभागों की समीक्षा बैठक ली। बैठक में उपयंत्री, जलप्रदाय, राजस्व, स्वच्छता, बिजली, स्टोर, योजना, लेखा, एनयूएलएम सहित अन्य शाखाओं के प्रभारी और कर्मचारी शामिल हुए।
उन्होंने राजस्व एवं जलप्रदाय विभाग की समीक्षा करते हुए संपत्तिकर के साथ जलकर की वसूली नहीं करने, डिमांड अनुसार वसूली न करने, बड़े बकायदारों पर कार्रवाई न करने पर प्रभारी राजस्व निरीक्षक और सहायक राजस्व निरीक्षकों को जमकर फटकार लगाई। साथ ही सात दिवस में बड़े जलकर बकायदारों को चिन्हित कर नोटिस देकर वसूली करने के निर्देश दिए हैं। जलकर राशि जमा न करने वालों पर कार्रवाई कर नल कनेक्शन काटने के निर्देश दिए हैं। सीएमओ ने सहायक राजस्व निरीक्षकों से कहा कि वह अपने क्षेत्र में ऐसी संपत्तियों की पहचान करें, जहां आवासीय उपयोग के स्थान पर व्यवसायिक उपयोग हो रहा है और उनसे व्यवसायिक दर के अनुसार कर वसूली करें। प्रभारी अधिकारी और कर्मचारियों को निर्देशित किया है कि वह सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों का तीन दिन में निराकरण करेंगे। शिकायत समय-सीमा से बाहर जाने पर कार्रवाई होगी। संबल योजनांतर्गत अनुग्रह व अंत्येष्टि सहायता राशि के प्रकरणों का तत्काल निराकरण करने, शासन की योजनाओं सहित जन्म-मृत्यु, विवाह प्रमाण-पत्र से जुड़े आवेदनों का निराकरण प्राथमिकता से करने के निर्देश दिए। स्वच्छता शाखा की समीक्षा करते हुए वार्ड प्रभारियों को शहर में साफ-सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि वह प्रतिदिन सुबह वार्डों में सफाई व्यवस्था का निरीक्षण करेंगे और साफ सफाई न मिलने, वार्डों में कार्य पर नहीं मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही सभी कर्मचारियों को समय से कार्यालय आने निर्देश दिए हैं। इस अवसर पर उपयंत्री जयदीप शाक्यवार को शहर में चल रहे निर्माण कार्यों की सतत निगरानी कर गुणवत्तापूर्ण कार्य कराने के निर्देश दिए हैं।

Hindi News / Madhya Pradesh / Sagar / बड़े बकायादार नहीं करेंगे जलकर जमा तो काट दिए जाएंगे नल कनेक्शन

