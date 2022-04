रानगिर में आदतन अपराधी ने वृद्ध दंपति धारदार हथियार से हमला कर किया घायल

In Rangir, a habitual criminal attacked and injured an old couple with a sharp weapon.

सागर Published: April 13, 2022 05:55:54 pm

रहली. थाना क्षेत्र अंतर्गत रानगिर में एक आदतन अपराधी द्वारा वृद्ध दंपति के साथ मारपीट की एवं धारदार हथियार से जख्मी कर जान से मारने का प्रयास किया। मौके से इसकी सूचना लोगों द्वारा वृद्धों के परिजनों को एवं पुलिस को दी गई और दोनों वृद्ध दंपति को रहली अस्पताल लाया गया। जहां पर प्राथमिक उपचार कर जिला अस्पताल गंभीर अवस्था में रेफर कर दिया।

मिली जानकारी के अनुसार रानगिर क्षेत्र में हमेशा उपद्रव करने वाले अभिषेक उर्फ जलवा द्वारा गया प्रसाद सेंधिया (89) एवं उनकी पत्नी कृष्णाबाई सेंड सेंधिया 75 वर्ष जोकि मेले में प्रसाद की दुकान लगाए हुए थे। उनका परिवार माता के दर्शनों के लिए रानगिर आया था। पहले तो आरोपी द्वारा उनकी गाड़ी के कांच फोड़ की और उसके बाद दोनों वृद्ध के साथ गाली गलौज करते हुए मारपीट की एवं धारदार हथियार से हमला कर दिया। जिसमें दोनों वृद्धों हाथ-पैर सहित अन्य स्थानों पर गहरे जख्म हैं।

उक्त आरोपी अभिषेक उर्फ जलवा द्वारा हमेशा रानगिर क्षेत्र में उपद्रव की घटनाओं को अंजाम दिया जाता है एवं कई प्रकार की अवैध कार्यों में भी यह संलग्न रहता है। पुलिस द्वारा उक्त आरोपी के खिलाफ धारा 307 सहित अन्य धाराओं के तहत मामला पंजीबद्ध कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है।

In Rangir, a habitual criminal attacked and injured an old couple with a sharp weapon.

गौरतलब है कि सिद्धक्षेत्र रानगिर में कोरोना काल के कारण दो साल बाल मेला का आयोजन किया गया था। यहां की व्यवस्थाओं को चाक चौबंद बनाए जाने के लिए कलेक्टर दीपक आर्य ने भी अपने दलबल के साथ निरीक्षण भी किया था लेकिन इसके बाद आसामजिक तत्वों पर लगाम नहीं लग सकी है। जिससे दुकानदारों सहित श्रद्धालुओं को भी परेशानियों का सामना करना पड़ा। अपराधी भी पुलिस की पकड़ में नहीं आ पाए।

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें