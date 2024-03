Good News : भारतीय डॉक्टरों ने बनाई साइटिका के इलाज की सस्ती तकनीक

सागरPublished: Mar 18, 2024 11:23:08 am Submitted by: Manish Gite

New technology for treatment of sciatica- ललितपुर के डॉ. अरविंद दिवाकर और बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज के प्रो. डॉ. सर्वेश जैन ने मिलकर इंजेक्शन तकनीक से सस्ता इलाज तैयार किया है। देखें विस्तार से...।

साइटिका (डिस्क प्रोलैप्स) के इलाज को लेकर ललितपुर के डॉ. अरविंद दिवाकर और बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज के प्रो. डॉ. सर्वेश जैन ने मिलकर इंजेक्शन तकनीक से सस्ता इलाज तैयार किया है। जिसमें एड़ी से गुजरने वाली दो नसों में सुन्न करने वाली दवा (जाइलोकेन) निर्धारित मात्रा में इंजेक्ट करके मरीजों को बीमारी से परमानेंट राहत पहुंचाई जा सकती है। जिसमें डॉक्टर्स 40 प्रतिशत मरीजों का परमानेंट दर्द गायब होने दावा कर रहे हैं।

साइटिका रीढ़ की नसों के कमर में दबने से होता है। पहले इसके इलाज के लिए ऑपरेशन के अलावा कोई विकल्प नहीं रहता था। ऑपरेशन में करीब 1 लाख रुपए का खर्चा होता है और यह ऑपरेशन शहर के निजी हॉस्पिटल में ही संभव है। पुरानी दवा के पुराने उपयोग का नया ऑब्जर्वेशन करके डॉक्टर्स ने सामान्य, सस्ता और न्यूनतम प्रशिक्षण की जरुरत वाला तरीका ईजाद किया है। इस तकनीक को गांव या शहर के प्रैक्टिशनर को सिखाया जा सकता है, जिसमें किसी रॉकेट साइंस की नहीं सिर्फ जाइलोकेन दवा और एक इंजेक्शन भर की अवश्यकता होती है। सेंसेशन क्षमता कम कर देती है दवा मानव शरीर की रीढ़ में 33 गुरिया होते हैं। प्रत्येक गुरिया के बीच में "मांस की डिस्क" होती है ताकि रीढ़ के अचानक मुडऩ़े, धचका या झटका लगने की स्थिति में गुरिया को नुकसान न हो। पूरी रीढ़ में से नव्र्स निकल कर मांसपेशियों को गति की सूचना देती हैं और संवेदनाओं को स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन तक ले जाती हैं। जब कभी गुरिया के बीच मौजूद धचका या झटके के कारण 'डिस्क" पिचकर बाहर आती है और नसों को छूने लगती है तो असहनीय दर्द होता है। इसी को साइटिका कहते हैं। एढ़ी के पास से गुजरने वाली दो नसों में सुन्न करने वाली दवा इंजेक्ट की जाती है जो नसों के सेंसेशन की क्षमता कम कर देती हैं और मरीजों को तत्काल राहत मिल जाती है। फैक्ट फाइल 10-15 मरीज हर दिन साइटिका के पहुंचते हैं बीएमसी।

02 निजी अस्पतालों में ही इलाज की व्यवस्था।

01 लाख रुपए करीब ऑपरेशन का रहता है खर्चा।

500 करीब मरीजों के नए तकनीक से उपचार का दावा।

40 प्रतिशत मरीजों का स्थाई इलाज होने का दावा। उपचार का सिंपल तरीका साइटिका या कमरदर्द पूरे देश में महामारी जैसा व्याह्रश्वत है, अत्यंत कम मात्रा में सुन्न की दवा एड़ी के आगे-पीछे सूरल और डीप पेरोनियल नर्व में इंजेक्ट करी जाए तो मरीज का दर्द तुरंत गायब हो जाता है। कुछ मरीजों को यह लाभ हमेशा कायम रहता है और कुछ में तकलीफ यदि बरकरार रहती है तो एपीडुरल स्टेरॉइड इंजेक्शन या ऑपरेशन तकनीक का प्रयोग किया जाता है। हमारा उद्देश्य है कि ज्यादा से ज्यादा लोग यह सीखें, क्योंकि हर गांव, कस्बा में साइटिका के मरीज दर्द से कराह रहे होते हैं। उपचार का यह सिंपल तरीका है।

-डॉ. सर्वेश जैन, प्रोफेसर बीएमसी।