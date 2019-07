जून के आखिरी सप्ताह में इन 6 राशियों की किस्मत लेगी नया मोड़

सागर. जून माह (last week of june 2019 changing kismat) अब समापन की ओर है। जून के आखिरी सप्ताह में (6 zodiac fate will take a new turn in June last week) इन 6 राशियों की किस्मत नया मोड़ ले सकती है। इस दौरान कुबेर की कृपा इन राशियों पर बरसेगी। 23 जून 2019 से शुरू हो रही यह कृपा 30 जून 2019 तक बरसेगी। कुंभ के अलाव पांच और राशियां भी है, जिनकी किस्मत इस दौरान खुल सकती है।

यह बात सागर में आयोजित एक धार्मिक आयोजन के दौरान पंडित मनीष दुबे ने कही। पंडित दुबे के अनुार कुबेर की कृपा अपनी प्रिय राशियों को बरसने वाली है। 23 जून से शुरू हो रहा यह संयोग पूरे सप्ताह तक चलेगा। इस मौके पर उन्होंने आगामी दिनों होने वाले भव्य शिवलिंग निर्माण कार्यक्रम की जानकारी भी दी। साथ ही शिवलिंग निर्माण करने से जीवन में होने वाले बड़े लाभ के बारे में भी विस्तृत रूप से बताया। इस मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की मौजूदगी रही।

कौन सी है 6 राशियां जिनकी किस्मत लेगी नया मोड

पंडित मनीष दुबे के अनुसार वह 6 राशियां सिंह, कुंभ, तुला, मेष, मिथुन और कन्या है। पंडित दुबे के अनुसार 6 राशियों के संयोग लगभग एक समान है, लेकिन फिर भी राशिचक्र को दो भागों में बांटा है। जिसमें काफी समानताएं है। कुबेर देव की प्रसन्नता के चलते इन राशि के धारकों के जीवन में किस्मत नया मोड़ ले सकती है। जिसका लाभ भी जातक को मिलेगा। जून के आखिरी सप्ताह में मिलने वाला लाभ जुलाई 2019 में भी सार्थक हो सकता है।

कैसे राशियों के जीवन में आएगा नया मोड़



सिंह, कुंभ, तुला राशि जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी। शासन सत्ता का सहयोग रहेगा। मधुर संबंध बनेंगे। परिवार की प्रतिष्ठा में चार चांद लगेंगे। महादेव की कृपा से रुकी हुई किस्मत एक बार फिर चमक सकती है। इस दौरान कोई अचानक बहुत बड़ी खुशखबरी मिल सकती है, जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा। घर परिवार में चल रही सभी प्रकार की परेशानियों से जल्दी छुटकारा मिलने वाला है। अचानक आपको अपने व्यापार में बड़ा धन लाभ हो सकता है, जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा। आपके द्वारा बनाई गई योजनाएं सफलतापूर्वक पूरी हो जाएगी। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समय अनुकूल है। जिन लोगों को नौकरी की तलाश है उन लोगों को कोई अच्छी नौकरी मिल सकती है। भगवान भोलेनाथ की कृपा से जीवन साथी के साथ संबंधों में मधुरता आएगी। आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, आपका रुका हुआ कार्य तेजी से आगे बढ़ेगा। पैसों के मामले में आपको सफलता मिलेगी।

उलझनों से मिलेगा झुटकारा, बढ़ेगा उत्साह

मेष, मिथुन, कन्या राशि वालों की व्यर्थ की उलझनें रहेंगी, लेकिन संतान के संबंध में सुखद समाचार रहेगा। स्वास्थ्य में भी सुधार होगा। क्रोध पर नियंत्रण रखें, जिससे रिश्तों में तनाव न आए विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता हासिल होगी। नौकरी के क्षेत्र में किए गए प्रयास सफल रहेंगे। आपको अपने घर में सबसे ज्यादा माता पिता का सपोर्ट मिलेगा। जिससे आप समाज में अपनी अलग पहचान बनाने में कामयाब रहेंगे। आने वाला समय आपके लिए लाइफ चेंजिंग साबित होगा। प्रेमी से खुल कर बात होगी। पारिवारिक मसले पर आपको अचानक यात्रा करनी पड़ सकती है। यात्रा करना आपके लिए लाभदायक रहेगा।काम के सिलसिले में आप किसी यात्रा पर जा सकते हैं। जो आपके लिए फायदेमंद सिद्ध होगा। दोपहर के बाद का समय दोस्तों के साथ व्यतीत करेंगे। नौकरी के क्षेत्र में आपको तरक्की होगी।