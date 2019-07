पुलिस हाउसिंग के इंजीनियर भाइयों के घर लोकायुक्त की रेड, दोपहर तक करोड़ों का खजाना मिला

सागर. लोकायुक्त सागर ( Lokayukta sagar ) और भोपाल ( Bhopal ) ने पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन ( poilce housing corporation ) के इंजीनियर रामकिशोर पांडेय ( Engineer RamKishor Pandey Sagar ) के सागर और उनके भाई इंजीनियर एनके पांडेय ( Engineer NK Pandey Bhopal ) के भोपाल स्थित घरों पर रेड ( Lokayukta raid ) की। बुधवार सुबह से शुरू हुई इस कार्रवाई में दोपहर तक करोड़ों का खजाना सामने आ चुका है। जबकि अभी भी दोनों ठिकानों पर लोकायुक्त की कार्रवाई ( Lokayukta Raid in Engineer brother home in sagar and bhopal mp ) जारी है। देर शाम तक बड़ा खुलासा लोकायुक्त द्वारा किया जा सकता है।

सागर और भोपाल स्थित इंजीनियर भाईयों के आवास पर लोकायुक्त पुलिस की दो टीमों ने बुधवार तड़के ४ बजे एक साथ छापामार कार्रवाई शुरू की। एसपी लोकायुक्त सागर रामेश्वर सिंह यादव के निर्देशन में भोपाल में इंजीनियर एनके पांडे और सागर के झंडा चौक पर इंजीनियर आरके पांडे के घर लोकायुक्त डीएसपी राजेश खेड़े टीम लेकर पहुंचे।

लोकायुक्त एसपी ने बताया कि लोकायुक्त पुलिस को इंजीनियऱ भाइयों के पास पुलिस हाउसिंग में रहते हुए आय से अधिक संपत्ति जुटाने की शिकायत मिली थी। इनमें से एक इंजीनियर आरके पांडे करीब डेढ़ साल पहले सागर में पदस्थ रहने के दौरान 50 हजार रुपए की रिश्वत के साथ पकड़ा जा चुका है। शिकायत की जांच करने के बाद लोकायुक्त पुलिस की दो टीमों ने बुधवार सुबह सागर और भोपाल में दोनों भाइयों के आवास पर काईवाई शुरू की गई।

एसपी यादव के अनुसार दोपहर 1 बजे तक दोनों स्थानों से करीब लाखों रुपए नकद, लाखों रुपए के सोने-चांदी की ज्वेलरी के साथ ही आवासीय भूखंड और कृषि भूमि संबंधी दस्तावेज मिले हैं, जिनकी कीमत भी करोड़ों में हो सकती है। दोनों इंजीनियर भाइयो के सागर व भोपाल स्थित आवासों पर अभी भी कार्रवाई चल रही है और भी चल-अचल संपत्ति का पता चलने की संभावना है। यहां आय से अधिक करोड़ों रुपए की संपत्ति निकल सकती है।

कार्रवाई के बाद मचा हड़कंप



लोकायुक्त की इस कार्रवाई के बाद सागर सहित आसपास के जिलों में रहने वाले अधिकारी-कर्मचारियों में हड़कंप है। भ्रष्टाचार में डूबकर करोड़ों रुपए घपाने वाले अधिकारियों में सबसे ज्यादा दहशत का माहौल है। सागर, दमोह, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना सहित आसपास के जिलों में काम करने वाले अधिकारियों को भी चिन्हित कर ऐसी कार्रवाई आगामी दिनों में हो सकती है। लोकायुक्त की इस कार्रवाई के दौरान डीएसपी, निरीक्षक, एसआई, प्रधान आरक्षक, आरक्षकी उपस्थिति बनी हैं।