video: प्रवास पर आए विधायक ने कहा पार्टी का विरोध नहीं, हकीकत में कार्यकर्ता ही बंटे गुटों में

सात दिन के प्रवास के बाद उन्नाव विधायक ने की पत्रकारों से चर्चा, भाजपा को लेकर बताया अच्छा वातावरण। विधानसभा में जीत के साथ प्रदेश में सरकार बनाने का किया दावा

Migrant MLA said no opposition to the party