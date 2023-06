Video: भूमि पूजन कार्यक्रम में रिफाइनरी के अधिकारियों पर जमकर भड़के विधायक

कहा रिफाइनरी के अधिकारी हैं अंधे-बहरे, गरीबों के लिए नहीं देते स्कूल में दाखिला

MLA furious at refinery officials in Bhoomi Pujan program,MLA furious at refinery officials in Bhoomi Pujan program,MLA furious at refinery officials in Bhoomi Pujan program