विधायक शैलेंद्र जैन ने जिला चिकित्सालय में व्यवस्थाओं का किया निरीक्षण

सागरPublished: Apr 11, 2023 07:01:25 pm Submitted by: हामिद खान

सागर। विधायक शैलेंद्र जैन ने कोविड की आहट को देखते हुए जिला चिकित्सालय का सीएमएचओ एवं सिविल सर्जन के साथ निरीक्षण कर वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने ऑक्सीजन प्लांट, आईसीयू, कार्डियक आईसीयू, पैथोलॉजी एवं सामान्य वार्डों का निरीक्षण किया उन्होंने बताया कि यदि स्थिति बिगड़ती है तो हमारे पास 50 बिस्तरीय आईसीयू ,14 वेंटीलेटर के साथ एवं 10 बिस्तर का पीआईसीयू वार्ड बच्चों के लिए उपलब्ध है जिसके माध्यम से हम कोविड की संभावित लहर का सामना कर सकेंगे।