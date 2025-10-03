Patrika LogoSwitch to English

सागर

एमपी में फिर गरमाई सियासत: मंत्री ने बिना नाम लिए पूर्व मंत्री पर साधा निशाना, कहा- अपना घर देखो!

MP News: मध्यप्रदेश के मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने पूर्व गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह पर जमकर निशाना साधा।

सागर

Himanshu Singh

Oct 03, 2025

MP News: मध्यप्रदेश की सियासत में भाजपा के मंत्री और पूर्व गृह मंत्री के बीच एक बार फिर से बयानबाजी तेज हो गई है। बीते दिनों सागर जिले दौरे पर आए सीएम डॉ मोहन यादव ने जैसीनगर का नाम ‘जय शिवनगर’ करने का ऐलान किया था। जिसको लेकर मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बिना नाम लिए पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा अपना घर देखो, हमारा जैसीनगर में मत देखो।

दरअसल, ये बात मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने जैसीनगर में आयोजित हुए रावण दहन कार्यक्रम में कही। उन्होंने बिना नाम लिए पूर्व गृह मंत्री और खुरई विधायक भूपेंद्र सिंह पर जमकर हमला बोला। सुरखी विधानसभा क्षेत्र में भूपेंद्र सिंह के समर्थकों द्वारा जैसीनगर के नाम बदलने को लेकर बीते दिन सौंपे गए ज्ञापन के बाद गोविंद सिंह ने आड़े हाथों लिया। गोविंद सिंह ने कहा कि अभी प्रस्ताव भी नहीं गया। और पेट में चूहा काटने लगे। और कौन के पेट में काट रहे हैं। हम नाम नहीं ले रहे हैं। जो 10 साल पहले विधायक रहे हैं। जिनके विधायक रहते एक पुलिया नहीं बनी।

सुरखी के लिए कोई काम नहीं किया

मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बुंदेलखंडी लहजे भूपेंद्र सिंह पर निशाना साधते हुए कहा कि 10 साल तक विधायक रहते हुए सुरखी विधानसभा के लिए कोई भी काम नहीं किया, वह आज यहां पर दखलअंदाजी कर रहे हैं। गोविंद सिंह ने कहा कि हम जयसिंह देव के मूर्ति बनवाएंगे। बुंदेली अंदाज में उन्होंने कहा कि हमाए जैसीनगर में पथरा ने फेंकों, अपने घर व विधानसभा को देखो।

Updated on:

03 Oct 2025 03:32 pm

Published on:

03 Oct 2025 02:44 pm

