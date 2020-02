सीएम को 'खुश' करने के लिए अधिकारियों ने बुंदेली कलाकृतियों पर बनवा दी CM और सरकारी योजनाओं की पेंटिंग

सागर/ मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ सागर दौरे पर हैं। उनके दौरे से पहले सभी विभागों के अधिकारी तैयारियों में जुटे थे। सीएम के पहुंचने से पहले शहर के रंग-रोगन में जुटे थे। ऐसे में कुछ दिन पहले ही पुलिस प्रशिक्षण केंद्र के बाउंड्री वॉल पर स्थानीय कलाकारों ने बुंदेली कलाकृतियां बनाई थी। लेकिन सीएम को खुश करने के अधिकारियों ने इसे मिटा कर सरकारी योजनाओं की पेंटिंग बनावा दी।

दरअसल, सागर में 'हम हैं इंसान' नाम के समूह ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर शहर के कुछ प्रमुख स्थानों पर बुंदेली कलाकृतियां बनवाई थी। क्योंकि ये दीवारें देख रेख के अभाव में खराब हो रही थी। तभी किसी का ध्यान इस ओर नहीं गया था। लेकिन बुंदेली कलाकृतियां बनने के बाद ये दीवारों खूबसूरत दिखने लगी थीं। नौ फरवरी को सीएम कमलनाथ सागर दौरे पर पहुंचे।

MP: Murals painted on the walls of Sagar's Police Training Center ground by a citizen's group 'Hum Hain Insaan' painted over with names of govt schemes by the city administration within 24 hours ahead of CM Kamal Nath's visit to the city on the occasion of Ravi Das Jayanti (8.02) pic.twitter.com/6F1yHzLU6M