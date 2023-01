अस्पताल के पास कंबल में लिपटा मिला नवजात शिशु, पहुंचाया अस्पताल

सागरPublished: Jan 08, 2023 06:34:03 pm Submitted by: हामिद खान

मानवता हुई शर्मसार, श्वान मुंह से कंबल को खींचकर ला रहा था अस्पताल की ओर

Newborn baby found wrapped in blanket near hospital, taken to hospital

नौगांव. नगर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर के पास कंबल में लिपटा एक लावारिश नवजात शिशु मिला है। शनिवार की सुबह 7 बजे के लगभग सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के पीछे वाले रास्ते से एक कुत्ता कंबल को घसीटता हुआ अस्पताल की ओर ला रहा था, तभी अस्पताल में ड्यूटी पर मौजूद स्टाफ ने कुत्ते को भागकर कंबल खोल कर देखा तो उसमें नवजात शिशु था, जो ठंड के कारण नीला पड़ गया था। स्टाफ ने बीएमओ डॉ. रविन्द्र पटेल को इसकी सूचना दी। पटेल ने तत्परता दिखाते हुए शिशु रोग विशेष डॉ. महेश दीक्षित को सूचित कर बुलाया और नवजात शिशु का प्राथमिक उपचार कराकर उसकी नाजुक हालत को देखते हुए जिला अस्पताल के लिए रेफर किया गया।

पिछले एक वर्ष के अंदर नगर में आधा दर्जन से अधिक नवजात मिल चुके है।

नीला पड़ गया था नवजात: जहां एक ओर इंसानों ने नवजात को मरने के लिए सड़क पर फेंक दिया, तो वहीं एक कुत्ता मासूम को लेकर अस्पताल के द्वार पर पहुंचा। अस्पताल में मौजूद स्टाफ ने बताया की एक कुत्ता कंबल घसीटता हुआ अस्पताल की तरफ आ रहा था, कंबल वजनी लग रहा था, इसलिए कुत्ते को भगाकर कंबल खोल कर देखा तो उसमें नवजात शिशु था, जो ठंड के कारण नीला पड़ चुका था। हालांकि सांसें चल रही थी। नवजात को कुत्ते ने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था।

लगातार मिल रहे नवजात

नव वर्ष की शुरूआत में ही नवजात के मिलने से नगर में सनसनी फैल गई है। नवजात का मिलना नगर में चर्चाओं का विषय बन गया है। क्योंकि पिछले साल नगर में लगभग आधा दर्जन नवजात मिले है। जिसकी शुरूआत भी पहली जनवरी से हुई थी। लेकिन अभी तक इन नवजातों को फेंकने वालों का पता नहीं चल सका है। प्रशासन ने भी इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। वर्ष 22022 में 1 जनवरी, 20 फरवरी, 6 मई, 8 मई, 26 सितंबर और 21 नवंबर को अलग अलग इलाके में नवजात शिशु मिल चुके हैं।

सुबह सात बजे के लगभग स्टाफ से सूचना मिली, तो मौके पर पहुंचकर डाक्टर महेश दीक्षित के साथ नवजात शिशु का उपचार कर जिला अस्पताल के लिए रेफर किया है, जहां नवजात आइसीयू में है।

डॉ. रविन्द्र पटेल, ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर, नौगांव