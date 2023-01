अब सागर में भी नई आकर्षक वर्दी में नजर आएंगे सेना के जवान

सागर. अब सागर में भी भारतीय सेना की विभिन्न यूनिटों के जवान नई वर्दी में नजर आएंगे। सेना के जवान जल्द ही डिजिटल कॉम्बैट यूनिफार्म पहनेंगे जो पहले से अधिक आकर्षक व सुविधाजनक होगी।

Now army personnel will be seen in new attractive uniform in Sagar