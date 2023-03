अब ब्लड कंपोनेंट के लिए मरीजों को नहीं पड़ेगा भटकना, एक ब्लड से तीन मरीजों को मिलेगा फायदा

-जिला अस्पताल में तीन करोड़ की लागत से शुरू होगी ब्लड सेपरेशन यूनिट।

-अस्पताल प्रबंधन ने दो जगह पर यूनिट शुरू करने का शासन को दिया प्रपोजल

Now patients will not have to wander for blood component, three patients will get benefit from one blood