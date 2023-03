३३ में से सिर्फ १५ विशेषज्ञ, चार में तो एक भी नहीं हुआ वर्षों बाद भी तैनात

-जिला अस्पताल के कायाकल्प पर करोड़ों हो रहे खर्च, विशेषज्ञों की कमी पर शासन-प्रशासन मौन।

-७ साल में अस्पताल की बदली सूरत, पर पर मरीजों मिल रहा सिर्फ प्राथमिक इलाज

Only 15 out of 33 specialists, not even one in four has been posted even after years