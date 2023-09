जल्द ही खिमलासा रेलवे गेट के जाम से मिलेगी निजात, सत्रह पिलर पर तैयार होगा ओवरब्रिज

Submitted by:

शहर में एक ब्रिज तैयार हो चुका है और दो का कार्य जल्द पूर्ण होने वाला है, इसके साथ ही चौथा ब्रिज भी जल्द ही आकार लेने लगेगा।

Overbridge will be ready on seventeen pillars