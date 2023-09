video: 14 सितंबर को आएंगे प्रधानमंत्री, करेंगे पेट्रोकेमिकल हब का भूमिपूजन, ऐसी होंगी व्यवस्थाएं

Submitted by:

सागरPublished: Sep 04, 2023 11:55:33 am

लंबे इंतजार के बाद अब पेट्रोकेमिकल हब के निर्माण के लिए भूमिपूजन जल्द होने वाला है और इसके लए प्रधानमंत्री बीना आएंगे

Prime Minister will come on 14 September