सागर

दस घंटे बिजली देने का किया था वादा, चार घंटे भी नहीं मिल रही, किसानों में आक्रोश

बिजली कंपनी के कार्यालय में किसानों ने नारेबाजी कर सौंपा डीइ को ज्ञापन, सुधार न होने उग्र आंदोलन की दी चेतावनी

सागर

image

sachendra tiwari

Nov 26, 2025

Promised 10 hours of electricity, farmers are not getting even 4 hours, anger among farmers

डीइ को ज्ञापन सौंपते हुए

बीना. किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त बिजली न मिलने से आक्रोश व्याप्त है। सोमवार को किसान नेता इंदर ङ्क्षसह के नेतृत्व में किसान वीरसावरकर वार्ड स्थित बिजली कंपनी के कार्यालय पहुंचे और नारेबाजी करते हुए डीइ को ज्ञापन सौंपा।
ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि दस घंटे बिजली देने का वादा करने के बाद चार घंटे बिजली देकर किसानों के साथ धोखा किया जा रहा है। बिजली आती है, तो बार-बार कटौती की जाती है। साथ ही वोल्टेज कम होने मोटर खराब हो रही हैं। वहीं, अस्थायी कनेक्शन ज्यादा महीनों का दिया जा रहा है, जिसमें ज्यादा रुपए देने पड़ रहे हैं, इसलिए जरूरत के अनुसार सिर्फ दो माह का कनेक्शन देकर उतनी ही राशि ली जाए। मुख्यमंत्री के वादा के अनुसार 10 घंटे बिजली देने की मांग की है, जिससे किसान फसलों की सिंचाई कर सकें। मांग पूरी न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है।

चार घंटे भी नहीं मिल रही बिजली
देवराजी के किसान महाराज सिंह ने बताया कि चार घंटे भी बिजली नहीं मिल रही है, जिससे सिंचाई प्रभावित हो रही है। परसोरा के सुनील तिवारी ने बताया कि पांच दिन से ट्रांसफॉर्मर जला है, लेकिन बदला नहीं जा रहा है। जिन किसानों ने बिजली बिल जमा कर दिया है, वह भी परेशान हैं। बिहरना के किसान अमोली ने बताया कि चार घंटे भी बिजली नहीं मिल रही है। यदि बिजली आती है, तो वोल्टेज कम रहता है और इसी बीच कई बार कटौती कर दी जाती है। चमारी के किसान शिशुपाल लोधी ने बताया कि वोल्टेज कम आने से मोटर खराब हो रही हैं।

डीइ ने दिया आश्वासन
डीइ रवि गुप्ता ने किसानों को आश्वासन दिया है कि दस घंटे सप्लाई दी जाएगी और वोल्टेज की समस्या भी दूर करेंगे। जिन ग्रामीणों को बिल जमा नहीं है उनसे बिल जमा करने की अपील है, समाधान योजना के बकाया बिल पर सरचार्ज भी माफ किया जाएगा।

Published on:

26 Nov 2025 11:55 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Sagar / दस घंटे बिजली देने का किया था वादा, चार घंटे भी नहीं मिल रही, किसानों में आक्रोश

