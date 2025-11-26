दस घंटे बिजली देने का किया था वादा, चार घंटे भी नहीं मिल रही, किसानों में आक्रोश

बीना. किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त बिजली न मिलने से आक्रोश व्याप्त है। सोमवार को किसान नेता इंदर ङ्क्षसह के नेतृत्व में किसान वीरसावरकर वार्ड स्थित बिजली कंपनी के कार्यालय पहुंचे और नारेबाजी करते हुए डीइ को ज्ञापन सौंपा।

ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि दस घंटे बिजली देने का वादा करने के बाद चार घंटे बिजली देकर किसानों के साथ धोखा किया जा रहा है। बिजली आती है, तो बार-बार कटौती की जाती है। साथ ही वोल्टेज कम होने मोटर खराब हो रही हैं। वहीं, अस्थायी कनेक्शन ज्यादा महीनों का दिया जा रहा है, जिसमें ज्यादा रुपए देने पड़ रहे हैं, इसलिए जरूरत के अनुसार सिर्फ दो माह का कनेक्शन देकर उतनी ही राशि ली जाए। मुख्यमंत्री के वादा के अनुसार 10 घंटे बिजली देने की मांग की है, जिससे किसान फसलों की सिंचाई कर सकें। मांग पूरी न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है।