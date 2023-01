वसूली से लौट रहे माइक्रो फाइनेंस कंपनी के एजेंट से 2 लाख रुपए की लूट

Submitted by:

सागरPublished: Jan 20, 2023 12:02:45 am

सागर. स्वसहायता समूहों से वसूली कर लौट रहे माइक्रो फाइनेंस कंपनी के एजेंट को बाइक सवार बदमाशों ने मारपीट कर दो लाख रुपए लूट लिए। रुपए लूटने के बाद बदमाश राजघाट रोड से सागर की ओर भागे और फिर लापता हो गए। वारदात की सूचना पर गोपालगंज पुलिस ने उनकी तलाश करते हुए तारचिरी टोल प्लाजा के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है।

robbery for 2 lakh rupees from agent of micro finance company