मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना से युवाओं का आत्मनिर्भर बनने का सपना टूटा?

-प्रदेश में एक लाख युवाओं को ऋण देने का था लक्ष्य, पर महज 10197 ने लिया लोन।

-सब्सिडी समाप्त कर सिर्फ ब्याज अनुदान सहायता से युवा नाखुश

-पहले 30 फीसदी तक मिलती भी सब्सिडी और 5 प्रतिशत थी ब्याज सहायता

एक्सक्लूसिव

Is the dream of the youth to become self-reliant broken by the Chief Minister's Udyam Kranti Yojana?