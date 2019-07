Snake in the Train : ट्रेन में चीखते हुए भागी महिला, बोली बोगी में सांप है...

सागर. कुर्ला- वाराणसी ( 11071 LTT Varanasi Express) कामायनी एक्सप्रेस (Kamayani Express) ट्रेन में उस समय हड़कंप मच गया, जब एक महिला यात्री (Female traveler run in the train )यह कहते हुए एक कोच में चीखते हुए भागने लगी कि ट्रेन में सांप (snake in running train) है। महिला के घबराहट को देख कोच में सवार अन्य यात्री भी डर गए। सोते हुए यात्री जाग गए। ट्रेन में सांप (Snake In Trian) होने की खबर कोच में फैलने के बाद इसकी शिकायत की गई। ट्रेन के सागर (Saugor railway station) पहुंचते ही पूरी बोगी खाली कराकर जांच कराई गई। इसके बाद ही यात्रियों ने राहत की सांस ली।

बताया गया है कि 11071 कुर्ला-बनारस कामायनी एक्सप्रेस के एस-4 कोच में सवार एक महिला यात्री को खुरई के बाद सुबह करीब 7 बजे सांप नजर आता है। ट्रेन में सांप दिखने के बाद घबराई महिला ट्रेन में चीखने लगती है और सीट से हटकर आगे की ओर भागती है। इससे पहले दूसरे यात्री कुछ समझते महिला ने चीखते हुए बताया कि ट्रेन में सांप है..। यह सुनते ही महिला के आसपास के यात्री भी उठकर खड़े हो गए और सतर्क हो गए। देखते ही देखते कोच के उस क्षेत्र को पूरी तरह खाली कर दिया जहां से सांप दिखने की जानकारी आती है। इसके बाद तत्काल की रेलवे के इमरजेंसी नंबर पर शिकायत दर्ज कराई जाती है।

50 किलोमीटर तक दहशत में किया सफर

खुरई रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन में सांप दिखने की खबर सामने आने के बाद कामायनी एक्सप्रेस के एस-4 कोच में दशहत का माहौल हो गया। चलती ट्रेन में सांप की खबर से हर कोई हैरान था। खुरई से शिकायत तो कर दी गई, लेकिन सागर तक कोई सहायता यात्रियों को नहीं मिली। ऐसे में 50 किलोमीटर तक यात्रियों ने दहशत में यात्रा की। सुबह करीब सवा 8 बजे कामायनी एक्सप्रेस सागर रेलवे स्टेशन पहुंची। जहां जीआरपी ने एस-4 को पूरा खाली कराने के बाद सांप की ढूंढना शुरू किया।

सर्प पकडऩे वाले को बुलाया, 20 मिनट तक हुई खोज

सागर जीआरपी द्वारा पहले से सर्प पकडऩे में एक्सपर्ट आकिल बाबा को स्टेशन पर बुलाया जा चुका था। ट्रेन का कोच खाली होते ही सांप की खोज की गई। पूरे कोच की बारीकी से जांच होने के बाद कुछ संदिग्ध स्थान भी चेक किए। ट्रेन का एक बॉक्स खोलकर भी देखा गया, लेकिन कहीं भी सांप 20 मिनट तक नजर नहीं आया। इसके बाद ट्रेन को रवाना किया गया। इस दौरान ट्रेन सागर रेलवे स्टेशन पर करीब 25 मिनट तक खड़ी रही। चेकिंग के बाद यात्रियों ने भले ही राहत की सांस ली हो, लेकिन उसने मन में सांप बैठ चुका था। कुछ यात्रियों ने तो कोच भी बदल लिए थे।

जीआरपी थाना प्रभारी सागर रेलवे स्टेशन का कहना है कि यात्रियों की शिकायत पर कामायनी एक्सप्रेस के एस-4 कोच में सर्प पकडऩे में एक्सपर्ट आकिल बाबा से चेक कराया गया। कोच को टीम ने भी बारीकी से चेक किया गया। फिलहाल कोच में सांप नजर नहीं आया है। इसके बाद यात्रियों को दोबारा बैठाया गया है। साथ ही आगे के स्टेशन पर भी इसकी सूचना शेयर कर दी गई है। यात्रियों को बिना डर के यात्रा करने की सलाह दी गई है।