स्टिंग : स्पा सेंटर की आड़ में चल रहा गंदा धंधा

- सोशल मीडिया अकाउंट पर भी उपलब्ध कराए जा रहे फोटो - ऑनलाइन बुकिंग के नाम पर फैलाया ठगी का जाल शहर के उपनगरीय क्षेत्र में गंदे धंधे तेजी से बढ़ रहे हैं। कुछ समय पहले तक बस्तियों में चलने वाले जिस्मफरोशी के अड्डे अब चकाचौंध भरे स्पा सेंटरों में बदल गए हैं। इन जगहों पर लोगों को स्पा की आड़ में कॉल गर्ल उपलब्ध कराई जा रही हैं। इसके लिए देश के उत्तर पूर्वी राज्यों के साथ ही मुंबई, दिल्ली और दक्षिण भारतीय युवतियों को भी बुलाया जाता है। बदले में लोगों से खासी रकम भी वसूली जाती है।

Sting: dirty business going on in the guise of spa center