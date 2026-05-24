रेलवे ट्रैक पर आवारा मवेशियों का बढ़ता खतरा, बढ़ी रेल हादसों की आशंका

बीना. रेलवे स्टेशन सहित आसपास के खुले रेलवे ट्रैक पर घूम रहे आवारा मवेशी अब रेलवे संचालन और यात्रियों की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बनते जा रहे हैं। आए दिन मवेशियों के ट्रेन से टकराने की घटनाएं सामने आ रही हैं। स्थिति यह है कि यदि समय रहते प्रभावी कदम नहीं उठाए गए, तो किसी दिन बड़ा रेल हादसा हो सकता है। लगातार हो रही घटनाओं के कारण ट्रेनों की रफ्तार पर भी असर पड़ रहा है और रेलवे का संचालन प्रभावित हो रहा है।

जंक्शन से वंदेभारत, शताब्दी और राजधानी एक्सप्रेस जैसी हाईस्पीड ट्रेनें गुजरती हैं, जिन्हें अचानक सामने आए मवेशियों के कारण तत्काल रोक पाना संभव नहीं होता। कई बार लोको पायलटों को मवेशियों को बचाने के लिए इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन रोकनी पड़ती है। वहीं, कई मामलों में मवेशी ट्रेन की चपेट में आकर घायल हो रहे हैं या उनकी मौत हो रही है।