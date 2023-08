शहर से बाहर मुख्य मार्गों पर नपा ने लगाईं थीं स्ट्रीट लाइट, कई बंद, तो कुछ हुई गायब

Submitted by:

नपा ने लोगों की सुविधा के लिए शहर से ग्रामीण क्षेत्रों में जाने वाले मुख्य मार्गों पर स्ट्रीट लाइट लगाई थीं, लेकिन कुछ माह बाद ही इन सड़कों पर अंधेरा छाने लगा है और जिम्मेदार ध्यान नहीं दे रहे हैं।

Street light, closed somewhere, then something disappeared