ट्रेन के कोच में अचानक भरा धुआं, यात्रियों ने चलती ट्रेन से कूदने का किया प्रयास, लगाने पड़े इमरजेंसी ब्रेक

गोरखपुर की ओर जा रही एक ट्रेन अचानक धुंध छा गई और बम की अफवाह फैला दी गई, जिससे यात्री दशहत में आए गए। ट्रेन मैनेजर को इमरजेंसी ब्रेक लगवाकर ट्रेन रुकवानी पड़ी और हकीकत पता चलने पर यात्रियों ने राहत की सांस ली।

Suddenly smoke filled the coach of the train