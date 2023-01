हड़ताल से बिगड़ी व्यवस्था, फीडर- सबस्टेशन में फाल्ट से 100 से ज्यादा गांवों में घंटों रही बिजली गुल

-तीन दिन से बिजली गुल, गुस्साए ग्रामीणों ने शाहगढ़ क्षेत्र में किया चक्काजाम

-जैसीनगर, बरोदिया, भापेल-बांसा, खुरई क्षेत्र में भी 100 से ज्यादा गांव प्रभावित

system disrupted due to strike, Power cut in more than 100 villages