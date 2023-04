शिक्षक का शव कुएं में मिला, कपड़े से बंधे थे दोनों हाथ

शिक्षक का शव कुएं में मिला, कपड़े से बंधे थे दोनों हाथ

सागरPublished: Apr 05, 2023 07:14:26 pm Submitted by: हामिद खान

Teacher's dead body found in well, both hands were tied with cloth

सागर. जिले के नरयावली निवासी आर्यन पिता उमाशंकर सोनी शिक्षक गत दिवस से लापता था जिसका शव ग्राम के ही एक किसान के खेत में कुए से बरामद हुआ है। मृतक आर्यन सोनी को जब कुएं में से निकाला तो उसके दोनों हाथ पीछे से कपड़े से बंधे हुए थे। जिसको लेकर परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए नरयावली थाने में न्याय की मांग की थी, परंतु नरयावली थाना प्रभारी ने गंभीरता से नहीं लिया। परिजनों का कहना है कि अगर नरयावली पुलिस तत्काल ढूंढने में मदद करती तो शायद आर्यन के साथ उक्त घटना घटित नहीं होती। नरयावली पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए सागर बीना मार्ग नरयावली मैन बस स्टैंड पर ग्राम वासियों एवं परिवार वालों ने लगभग दो-तीन घंटे चक्का जाम कर नरयावली टीआई कपिल लक्षकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। एडिशनल एसपी ज्योति सिह एसडीओपी ने घटनास्थल पर पहुंचकर परिवार वालों एवं ग्राम वासियों को टीआई को सस्पेंड करने एवं आरोपियों को जल्दी से जल्दी पकड़ने का आश्वासन दिया। तब जाकर चक्का जाम स्थापित किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में ग्रामीण व परिजन उपस्थित थे।