रहली निवासी युवक का शव जंगल में फंदे से लटका मिला

रहली के नदी मोहल्ला निवासी एक युवक का शव क्षेत्र के जंगल में मिला है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पीएम के लिए भेजकर जांच शुरू की।

जानकारी के अनुसार 35 वर्षीय रविकांत प्रजापति शुक्रवार सुबह घर से निकला लेकिन दोपहर तक घर नहीं पहुंचा तो परिजन ने उसकी तलाश शुरू की। शाम तक परिजन उसे खोजते रहे लेकिन कहीं कोई जानकारी नहीं मिली। शुक्रवार रात उन्हें सूचना मिली कि रेजा तिराहा के पास जंगल में रविकांत का शव पेड़ पर लगाए फंदे से लटक रहा है। सूचना पर परिजन और पुलिस मौके पर पहुंची शव को नीचे उतारा गया। जहां शनिवार को पीएम हुआ और परिजन ने अंतिम संस्कार किया। प्राथमिक जांच में मामला आत्महत्या का लग रहा है, हालांकि पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है।