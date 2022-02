पार्क को सुंदर बनाने हो रही साज-सज्जा

कबाड़ से जुगाड़

रहली. नगर में बनाए गए पार्क की साज सज्जा अनुपयोगी चीजों को उपयोग में लेकर किया जा रहा है।

मिली जानकारी के अनुसार स्वच्छता सर्वेक्षण के तहत नगरपालिका द्वारा गुणकर पार्क में कबाड़ के सामने से कार्य कराया जा रहा है। नगर के जाने माने कलाकार राजा पंडित द्वारा अपनी बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल कर कबाड हो चुकी चीजो का उपयोग किया जा रहा है। एक एक कडी को जोडकर रंगबिरंगे गमले, जानवर, सिनिरी, टेबिल, कुर्सी सहित अन्य सामग्री तैयार की जा रही है। अभी शुरूवात में ही यह सामग्री देखने योग्य लग रही है जब पूरी तैयार होगी। तब इसका नजारा ही अलग होगा।





The decoration is being done to make the park beautiful