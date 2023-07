video: विधायक ने कहा अस्पताल को बना दिया है अय्याशी का अड्डा, मरीजों की नहीं सुन रहे चिकित्सक

अव्यवस्थाओं के मामले में सिविल अस्पताल हमेशा चर्चा में रहता है और अब विधायक ने ही इसपर सवाल उठाए हैं, एक चिकित्सक पर अस्पताल को अय्याशी का अड्डा बनाने की बात करते हुए कार्रवाई के लिए अधिकारियों से कहा है।

The MLA said that the hospital has been made a den of debauchery