video:इस रेलवे जंक्शन पर 22 ट्रेनों का है स्टापेज, लाखों रुपए का मिलता है राजस्व और पहुंच मार्ग ऐसा कि पैदल चलना मुश्किल

रेलवे को लाखों रुपए हर माह राजस्व मिलने के बाद भी यात्री सुविधाओं का ध्यान नहीं रखा जा रह है, रेलवे जंक्शन होने के बाद भी यात्रियों को पैदल चलने लायक भी पहुंच मार्ग नहीं है।

The road does not reach Malkhedi railway junction