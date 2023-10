video: नेशनल हाइवे पर बीना-खुरई के बीच हैं 29 मोड़, आए दिन हो रहे हादसे, सड़क बनाते समय नहीं दिया ध्यान

कुछ वर्षों पूर्व हुए सड़क निर्माण में लोगों की मांग के बाद भी अंधे मोड़ सही नहीं किए गए, जिससे अब यह जान के दुश्मन बन रहे हैं।

There are 29 turns between Bina and Khurai on the National Highway