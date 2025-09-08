Patrika LogoSwitch to English

सागर

ब्लॉक में 3635 हैक्टेयर गोचर भूमि, कब्जा कर की जा रही खेती, घटना के बाद प्रशासन करता है कार्रवाई

शिकायतों के बाद भी नहीं दिया जाता ध्यान, हर जगह बनाई जा सकती हैं गोशाला, चारागाह

सागर

sachendra tiwari

Sep 08, 2025

There are 3635 hectares of grazing land in the block, farming is being done by occupying it, administration takes action after the incident
देवल पंचायत अंतर्गत गोचर जमीन

बीना. गांवों में पहले गोवंश को घास उपलब्ध कराने गोचर भूमि छोड़ी जाती थी, लेकिन अधिकारियों द्वारा ध्यान ना दिए जाने पर धीरे-धीरे लोगों ने भूमि पर कब्जा कर खेती शुरू कर दी है। विवाद होने पर अधिकारी कार्रवाई करने के लिए पहुंचते हैं। गोचर भूमि खाली ना होने से गोवंश को चरने के लिए जगह नहीं है, जिससे गोवंश सडक़ों पर घूम रहा है।
राजस्व रिकॉर्ड में 3635 हैक्टेयर गोचर भूमि है, जिसमें तहसील के भानगढ़ क्षेत्र में गोचर भूमि सबसे ज्यादा है, जहां अलग-अलग गांव में कुल 1 हजार 875 हैक्टेयर जमीन है। इसके साथ ही मंडीबामोरा क्षेत्र में 868 हैक्टेयर भूमि, बीना क्षेत्र में 891 हेक्टेयर भूमि है। देवल गांव में 400 एकड़ गोचर भूमि है, जिसपर गो-अभ्यारण बनना है और यहां वर्तमान में इस भूमि पर लोग खेती करते हैं। शिकायतों के बाद भी अधिकारी कार्रवाई नहीं करते हैं। ग्राम पंचायत ढिमरौली की सरपंच ने करीब 25 एकड़ भूमि जो अलग-अलग खसरा नंबर की है, उसपर कब्जा होने की शिकायत कई माह पहले की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। जमीन पर रबी फसल की बोवनी की गई थी।

नहीं बन पाए चारागाह
करीब पांच वर्ष पूर्व शासन ने हर पंचायत में एक हैक्टेयर जमीन पर चारागाह बनाने के आदेश किए थे, जिसकी लागत सात लाख रुपए थी और यह कार्य मनरेगा से होना था, लेकिन गोचर भूमि ना मिलने पर चारागाहों का निर्माण नहीं हो सका। यदि चारागाह बन जाते, तो पशुपालकों को परेशानी नहीं होती।

सड़कों पर बैठ रहे मवेशी
गोचर भूमि खाली ना होने के कारण आवारा मवेशी सडक़ों पर बैठ रहे हैं, जिससे वाहन चालक और किसान सभी परेशान हैं। यदि गोचर भूमि से अतिक्रमण हट जाए, तो यह समस्या हल हो सकती है।

एसडीएम ने किया निरीक्षण
देवल सरपंच की हत्या के मामले में गोचर जमीन पर कब्जा की बात सामने आने पर एसडीएम विजय डेहरिया ने रविवार को निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि गोचर भूमि पर रबी सीजन में लोग बोवनी करते हैं। खरीफ फसल की बोवनी नहीं हुई है। सोवरन और उसके चाचा का कब्जा बताया गया है। कोटवार को हिदायत दी गई है कि रबी सीजन में कोई भी कब्जा करता है, तो तत्काल सूचना दी जाए, उसपर कार्रवाई की जाएगी। क्षेत्र में अन्य जगहों पर भी कब्जा हटाने की कार्रवाई की जाएगी।

