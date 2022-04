कुत्तों के हमले में जख्मी मादा हिरण की गर्भस्थ बच्चे सहित मौत, अतिंम संस्कार किया

जंगल से भटककर गांव के पास खेत तक आ गया था हिरण

सागर/देवरी कला. कुत्तों के हमले में जख्मी मादा हिरण को काफी प्रयास करने के बाद भी उसे बचाया नहीं जा सका। इस मादा हिरण के गर्भ में बच्चा था। हिरण जंगल से भटकते हुए खेतों तक पहुंच गया था और तभी कुत्तों ने उसे शिकार बना लिया।

समाजसेवी एवं गौ सेवक पंडित रजनीश मिश्रा के अनुसार उन्हें फोन पर सूचना मिली कि सहजपुर रोड स्थित ब्रह्मदेव के पास खेत में कुत्तों द्वारा एक हिरण को कुत्तों ने जख्मी कर दिया है। हिरण के गले में कुत्तों द्वारा नोचने से वह काफी जख्मी हुआ था। इसकी सूचना पर पशु चिकित्सकों की टीम घटनास्थल पर पहुंची और जख्मी हिरण का उपचार कराया गया। इस दौरान वनकर्मी नौरादेही अभयारण्य के देवरी रेंज ऑफिस ले गए व सूचना डीएफओ नौरादेही और रेंजर को दी गई। नौरादेही रेंज ऑफिस में हिरण को उपचार कराने के बाद नौरादेही रेंज के चीतलबाड़ा में छोड़ा गया। रविवार सुबह वह मरा हुआ मिला। वन अमले द्वारा उसका शव परीक्षण कराया गया। इसमें हिरण के गर्भ में बच्चा होने की जानकारी सामने आई है। वन अमले द्वारा रेंज कार्यालय परिसर में हिरण का अंतिम संस्कार कराया गया है।

जानकारी के अनुसार नौरादेही अभ्यारण में पानी की उपलब्धता न होने से वन्य प्राणी प्यास से बेहाल हैं। हिरण, नीलगाय जैसे प्राणी गांव और शहर की तरफ आ रहे हैं और कहीं कुएं में गिरने से तो कहीं कुत्तों का शिकार बन रहे हैं। इसके बाद भी वन विभाग के अमले द्वारा कोई कदम नहीं उठाए जा रहे हैं जिससे कि वन्य जीवों की सुरक्षा की जा सके।

