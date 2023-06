भाजपा में सिं​धिया के आने के बाद हुई गुटबाजी, सागर जिले में तीन गुट के मंत्री: जयवर्धन सिंह

सागरPublished: Jun 12, 2023 06:02:57 pm Submitted by: हामिद खान

There was factionalism after Scindia's entry into BJP, ministers of three factions in Sagar district: Jaivardhan Singh

sagar /रहली. राघौगढ़ विधानसभा से विधायक जयवर्धन सिंह रविवार रात रहली पहुंचे। उन्होंने मीडिया से कहा कि जब से ज्योतिरादित्य सिंधिया भाजपा में शामिल हुए हैं। भाजपा में अलग ही गुटबाजी चलने लगी है। सागर जिले की बात करें तो यहां अभी तीन गुट के मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान के गुट के भूपेंद्र सिंह। महाराज भाजपा के गोविंद सिंह और नाराज भाजपा के गोपाल भार्गव।

भाजपा में ही इनके लोगों की दिशा और दशा बदल गई है। केबिनेट में ही झगड़े हो रहे हैं, किसकी सुनवाई हो रही है। जो गुटबाजी का प्रकोप कांग्रेस में था अब वो भाजपा में फेल गया है। उन्होंने बताया की हर संभाग में परिवर्तन की लहर है। भाजपा ने सौदा कर के सरकार बनाई थी जिसका परिणाम आज सामने है, जनता परेशान है। किसान दुखी है।

उन्होंने कहा कि भाजपा कहती है किसान की आय दो गुनी हो गई, लेकिन हम कहते हैं किसान की लागत दो गुनी हुई है। भाजपा को लाड़ली बहना योजना महिलाओं के साथ छलावा है। पहले मामू शिवराजजी ने घोषणा की थी प्रत्येक महिला को लाभ मिलेगा, लेकिन बाद में नियम शर्ते लागू कर दी। हमारी सरकार आने पर सभी शर्तों को दरकिनार कर प्रत्येक महिला को 1500 का लाभ दिया जायेगा। इसके अलावा गैस सिलेंडर भी 500 में मिलेगा।

करीब 1 घंटा रुकने के बाद वे जबलपुर के लिए रवाना हुए। कांग्रेस प्रदेश सचिव अंकेश हजारी के निवास पर उनका गर्म जोशी से कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा स्वागत किया गया। इस दौरान पूर्व नपाध्यक्ष रेखा हजारी, ज्योति पटेल, दीपक जैन, रत्नेश पटेल, मनोरथ गर्ग, हरिभजन पटेल, अंबर ददरिया, अनिकेध सेधिया सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे।