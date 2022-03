फिर सक्रिय हुए चोर: वर्णी कॉलोनी में गारमेंट शॉप में चोरी

मोतीनगर क्षेत्र से चार पहिया वाहन ले गए बदमाश

सागर. शहर में एक बार फिर चोरों की सक्रियता ने नागरिकों- व्यापारियों की मुश्किल बढ़ा दी है। गुरुवार देर रात बदमाशों ने कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित वर्णी कॉलोनी में एक गारमेंट शॉप को निशाना बनाया और वहां से नकदी- कपड़े चुरा ले गए। उधर मोतीनगर थाना क्षेत्र से बदमाशों ने घर के सामने खड़े चार पहिया वाहन को चोरी कर लिया। दोनों मामलों में पुलिस चोरों का पता लगा रही है।

जानकारी के अनुसार कोतवाली थानांतर्गत वर्णी कॉलोनी में एसबीआइ बैंक शाखा के नजदीक स्थित विद्याश्री फैशन दुकान में बदमाश ताला तोड़कर घुसे। चोरों ने दुकान के दराज से नकदी चुराई और अंदर से कुछ कपड़े भी उठाए। बदमाशों की पूरी हरकत दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हुई है। सीसीटीवी फुटेज में एक बदमाश दुकान में घूमते हुए कैश काउंटर फांदकर अंदर जाता और दराज से रुपए चुराते नजर आ रहे है। यह बदमाश अपने चेहरे पर नकाब के रूप में रूमाल बांधे हुए था जबकि उसके सिर पर टोपी थी। यह पूरी वारदात गुरुवार रात १२ बजे से १२.३० बजे के बीच की है जो सीसीटीवी फुटेज में रिकॉर्ड है। शुक्रवार सुबह दुकान के शटर के ताले टूटे मिलने पर व्यापारी को चोरी का पता लगा। उन्होंने कोतवाली थाने को खबर दी जिसके बाद पुलिस मौका मुआयना करने पहुंची। पुलिस सीसीटीवी फुटेज से बदमाश की पहचान कर रही है।

उधर मोतीनगर थाना क्षेत्र से बदमाशों द्वारा एक घर के सामने खड़े चार पहिया वाहन चुराने की शिकायत थाने पहुंची है। वाहन को घर के बाहर खड़ा करने के बाद जब वाहन मालिक वापस लौटा तो वह गायब हो चुका था। आसपास तलाश करने के बाद भी जब वाहन का पता नहीं लगा तो उसने थाने पहुंचकर शिकायत की। पुलिस घटना स्थल पर लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज जुटाते हुए वाहन चुराकर ले जाने वाले का पता लगा रही है।

