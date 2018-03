सरकार को जगाने के लिए भैंस के आगे बजाई बीन

सागर. शासकीय वेतनभोगी घोषित करने की मांग को लेकर भूख हडताल कर रही आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिकाओं ने 18वें दिन भैंस के आगे बीन बजाकर विरोध प्रदर्शन किया। 17वें दिन 101 कार्यकर्ता उपवास पर रहीं। संघ की अध्यक्ष लीला शर्मा ने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिकाएं भाई दूज पर भी हड़ताल पर रहीं। प्रदेश सरकार की कुंभकर्णी निद्रा को तोडऩे कार्यकर्ताओं ने भैंस के आगे बीन बजाकर जगाने का प्रयास किया है। हड़ताल का समर्थन करने आए समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गौरी सिंह यादव ने मांगों जायज ठहराया। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष गोविन्द सिंह राजपूत ने कहा कि यह आक्रोश 2018 में भाजपा के पतन का कारण बनेगा। कांग्रेस के विचार विभाग के चेयरमैन भूपेन्द्र गुप्ता ने कहा कि जो सरकार मनरेगा के मजदूरो के श्रम का पैसा नहीं दे सकती है, वो आंगनबाडी कार्यकर्ता, सहायिका को सरकारी कर्मचारी घोषित कराने की हिम्मत नहीं जुटा सकती। समर्थन करने वालों में शिवसेना उपराज्य प्रमुख पप्पू तिवारी, कैलाश सिंघई, पप्पू फुसकेले, मुन्ना चौबे, हेमराज आलू, डॉ. संजय पंजवानी, शेखर तिवारी आदि शामिल थे। हड़ताल में राखी नामेदव, लक्ष्मी चौरसिया, ममता द्विवेदी, गीता नामदेव, निलमणि यादव, कमला पटैल, बेबी चक्रवर्ती, नीलम जैन, कुसुम बाई जैन, विमला साहू, कुसुम ठाकुर, राजश्री आदि शामिल थीं।

IMAGE CREDIT: To awaken the government, beans ahead of buffaloes