सिवनी में महाराष्ट्र के जैन परिवार को लूटने वाले दो आरोपी देवरी से गिरफ्तार, देशी कट्टा- कारतूस और कार जब्त

सागर. सिवनी के परासिया घाट क्षेत्र में महाराष्ट्र के जैन परिवार साथ हुई लूट की वारदात में शामिल देवरी और रसेना से दो लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं दो फरार आरोपियों पर 5 हजार रुपए का इनाम घोषित कर उनकी तलाश की जा रही है।

Two accused of robbing Maharashtra's Jain family in Seoni arrested