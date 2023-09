video: मांग करते-करते परेशान हुए ग्रामीण, अब चुनाव में मतदान ना करने का लिया निर्णय

Submitted by:

जनप्रतिनिधि और अधिकारियों से मांग करने के बाद भी रोड ना बनने से ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है। गांव में जगह-जगह वोट न डालने के पंपलेट ग्रामीण लगा रहे हैं।

Villagers decided not to vote in elections