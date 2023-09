ये कैसा स्वच्छता पखवाड़ा, जगह-जगह फैली गंदगी

बड़ा जंक्शन होने के बाद भी पिछले कुछ वर्षों से साफ-सफाई पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। गंदगी के प्लेटफॉर्म पर खड़ा होना भी मुश्किल हो जाता है।

What kind of cleanliness fortnight is this, filth spread everywhere