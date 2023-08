ये कैसा विभाग, न दफ्तर का पता और न ही स्टाफ

जनप्रतिनिध और अधिकारियों की उदासीनता के चलते एक विभाग में लिए दफ्तर नहीं मिल पा रहा है। यही नहीं वर्षों से पद खाली पड़े हैं, जिन्हें भरने की कोई सुध नहीं ले रहा है।

What kind of department is this, neither office address nor staff