पेट्रोल खत्म हुआ तो चोर ने चुरा ली दूसरी बाइक, पुलिस ने किया गिरफ्तार

रहली पुलिस ने एक बाइक चोर को पकड़ा है। आरोपी ने सोनपुर गांव बाइक चुराई थी। पूछताछ में आरोपी ने खुलासा किया है कि वह केसली थाना क्षेत्र का निवासी है। जब वह चोरी की बाइक से सोनपुर आया था तो उसकी बाइक का पेट्रोल चोरी हो गया था। उसने बाइक को छुपाकर सोनपुर में घर के सामने रखी दूसरी बाइक चुराई थी।

दरअसल, 30 सितंबर को क्षेत्र के सोनपुर गांव निवासी गौरव पुत्र विनोद पचौरी ने रहली थाना में शिकायत की थी कि 25 सितंबर को वह रहली से घर लौटा और शाम 5 बजे अपनी बाइक घर के बाहर रख दी थी। करीब 7 बजे देखा तो बाइक गायब थी। शिकायत के बाद पुलिस ने अपने मुखबिर सक्रिय किए। पुलिस को मोहार तिराहे पर संदिग्ध बाइक सहित होने की सूचना मिली। पुलिस ने घेराबंदी कर चांदपुर रोड जेल के पीछे से उसे पकड़ा। पूछताछ में उसने अपना नाम मोहन उर्फ हल्ले पुत्र दामोदर आदिवासी जो की खमरिया चौकी टड़ा थाना केसली का निवासी था। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने स्वीकार किया कि उसने सोनपुर से बाइक चोरी की थी। कुछ दिन पहले ग्राम कोटीखोर से एक अन्य बाइक भी चोरी की थी। जिसका पेट्रोल खत्म हो जाने पर सोनपुर में छुपा दी थी। आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने दोनों चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद कर कब्जे में लीं।