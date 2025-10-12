अखिर कब जागेगा प्रशासन: दो मौतों के बाद भी नहीं कोई कार्रवाई, बड़े हादसे का है इंतजार?

बीना. शहर के बीचों-बीच से निकले रोड से चौबीसों घंटे भारी वाहन तेज रफ्तार में दौड़ रहे हैं और हादसों में लोगों की जान जा रही है। शुक्रवार की रात खुरई रोड स्थित ओवरब्रिज पर एक ट्रक की चपेट में आने से दो मोटर साइकिल सवार युवाओं की जान चली गई। इस घटना के बाद भी प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की है और भारी वाहन निकल रहे हैं। शायद और बड़े हादसे का इंतजार अधिकारी कर रहे हैं।

शहर की सबसे बड़ी समस्या भारी वाहन बने हुए हैं, जो चौबीसों घंटे शहर के अंदर से दौड़ रहे हैं। हादसे भी हो रहे हैं, लेकिन फिर भी दिन में नो एंट्री करने की कोई पहल नहीं की जा रही है। हालत यह है कि खुरई रोड, स्टेशन रोड, आगासौद रोड से निकल रहे भारी वाहनों के कारण छोटे वाहन चालकों का वाहन चलाना मुश्किल हो रहा है। जितनी शहर की सडक़ों की क्षमता नहीं है, उससे कई गुना ज्यादा वजनी वाहन निकल रहे हैं, जो गांधी चौराहा, सर्वोदय चौराहा पर ठीक से मुड़ भी नहीं पाते हैं और जाम की स्थिति बनती है। कुछ माह पूर्व तत्कालीन एसडीएम देवेन्द्र प्रताप सिंह ने रिफाइनरी से निकलने वाले टैंकरों की शहर में एंट्री बंद करा दी थी, जिससे शहरवासियों को कुछ राहत मिली है।