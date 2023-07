video: मजदूरों को नहीं स्वच्छ पानी की व्यवस्था, दूषित पानी पीने मजबूर, अठारह हुए बीमार

बीना रिफाइनरी में चल रहे शटडाउन के लिए आए हैं हजारों मजदूर, ग्रामीण क्षेत्रों में रोका गया है मदजूरों को, पानी खाना की नहीं है अच्छी व्यवस्था

Workers who came to work in Bina refinery shutdown fell ill