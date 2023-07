video: यहां खुदाई में मिली वर्षों पुरानी तिजोर, उगल सकती है सोना, चांदी!

Submitted by:

रेलवे के पुराने भवन की खुदाई में मिली एक वर्षों पुरानी कई क्विंटल वजनी तिजोरी के खुलने का इंतजार लोगों को बेसब्री से है। सभी जानना चाहते हैं कि आखिरकार, इसमें है क्या।

Years old safe found in excavation here