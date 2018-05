सागर. प्रदेश के युवाओं को भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा से अवगत कराने के लिए मां तुझे प्रणाम योजना खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा प्रारंभ की जा रही है। इसके अंतर्गत युवाओं को भारत की सरहद पर सैन्य गतिविधियों तथा सैनिकों की दिनचर्या से अवगत कराया जाएगा। साथ ही राष्ट्र के प्रति समर्पण, नेतृत्व विकास पर मार्गदर्शन दिया जाएगा। योजना के अंतर्गत जिले के प्रत्येक विकासखंड स्तर पर 20 युवाओं (10 युवक एवं 10 युवतियों) का चयन किया जाएगा। चयन में एनसीसी से 2, एनएसएस से 2, खिलाड़ी 2, मेधावी छात्र 2, स्काउट/ सामाजिक कार्यकर्ता/ सांस्कृतिक क्षेत्र से 2 युवक-युवतियों का चयन किया जाएगा। आयु 15 से 25 वर्ष तक होना चाहिए।

लॉटरी से चयन

जिला स्तर पर आवेदन पत्र प्राप्त करके लॉटरी के माध्यम से चयन किया जाएगा। युवाओं से विकासखंड स्तर पर विधिवत आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाएंगे। जिनका चयन होगा, उन्हें फिटनेस सर्टिफिकेट, चिकित्सा, जोखिम प्रमाण-पत्र देना अनिवार्य होगा। युवाओं के 1 समूह को 1 स्थल पर ही भेजा जाएगा। एक युवा एक ही स्थान पर जा सकेगा। जिला स्तर पर युवाओं का चयन 21 से 26 मार्च को किया जाना है। विकासखंड स्तर पर आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 20 मार्च है।

IMAGE CREDIT: Young people will now go to India's border