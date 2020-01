गुरुवार आज बन रहे हैं दाे-दाे शुभ याेग, छह राशि वालों के बनेंगे बिगड़े काम, जाने सभी राशियों का राशिफल

aaj ka rashifal in hindi 9 जनवरी 2020 गुरुवार आज मार्गशीर्ष नक्षत्र है शाम 4:00 बजे के बाद आद्रा नक्षत्र प्रभावी हो जाएगा। अच्छी बात यह है कि आज दिन में ब्रह्म योग बन रहा है और शाम को इंद्र योग बनेगा। दिन में बन रहे दो-दाे शुभ योग सभी 12 राशि वालों के लिए शुभ हैं लेकिन छह राशि वालों के लिए आज का दिन विशेष है। छह राशि वालों के बिगड़े काम बनेंगे। चंद्रमा की स्थिति और बन रहे याेग आपकी राशि को किस तरह से प्रभावित कर रहे हैं यह जानने के लिए आइए जानते हैं सभी राशियों का चंद्र राशिफल। चंद्रमा आज मिथुन राशि में है। प्रोफेसर राघवेंद्र स्वामी बता रहे हैं सभी 12 राशियों का राशिफल

मेष राशिफल ( Mesh Rashi Daily Hindi Rashifal Mesh ) आज का राशिफल ( Mesh Rashi ) मेष राशिफल : Mesh Rashi दिन सामान्य से थोड़ा कम बेहतर है. मन चंचल बना रहेगा. कारोबारियों और व्यापारियों के लिए थोड़ी सी कठिनाइयां आ जा सकती हैं. जो जातक पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए उत्तम समय है. नौकरीपेशा लोगों के लिए भी दिन सामान्य बीतेगा. आज गाय को अपने हाथों से रोटी खिलाएं।

आज का राशिफल वृषभ राशि : वृष राशिफल : गुस्से से बचने की आवश्यकता है. छोटी-छोटी बातों पर आपको गुस्सा आ सकता है लेकिन गुस्से की अधिकता से आपको बचना होगा. जो जातक रोजगार की तलाश कर रहे हैं, नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनके लिए आज का दिन उत्तम है. मंगल योग आपकी राशि में बन रहे हैं. आज रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे. नौकरी के अवसर भी मिलेंगे. आज किसी से बहस नहीं करनी है. मित्रों के साथ बिताया गया समय अच्छा रहेगा. मछलियों को अपने हाथों से भोजन दें।

आज का राशिफल मिथुन राशि ( Mithun Rashi ) Today अच्छे याेग आज आपकी राशि में बन रहे हैं. मानसिक रूप से जो चिंताएं आपको घेरे हुए थी उनमें कमी आएगी और दोपहर बाद अच्छे समाचार प्राप्त होंगे. संतान की ओर से चल रही चिंताओं में भी आज कमी आएगी. वाहन और भवन सुख के योग आपकी राशि में बन रहे हैं. ध्यान रखेगा आज अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की सलाह दी जाती है. ब्राह्मण को अपने हाथों से लाल रंग का फल दान करें।





आज का राशिफल कर्क ( kark rashi cancer horoscope ) कर्क राशि वालों के लिए दिन सामान्य से कम बेहतर है. आत्मविश्वास में कमी महसूस कर सकते हैं. पारिवारिक सदस्यों का सहयोग मिल रहा है. अच्छी बात यह है कि आज धार्मिक कार्यक्रमों में शामिल होने का अवसर भी आपकी राशि में बन रहे हैं. परिवार के साथ धार्मिक स्थल की यात्रा पर जा सकते हैं. आज गुस्सा अब के लिए उचित नहीं है



आज का राशिफल सिंह ( Singh Rashi ) Rashifal by name rashifal by name in hindi rashifal by name letter के अनुसार जिन जातकों के नाम के शुरु में ( मा, मी, मू, मे, मो, टा, टी, टू, टे ) सिंह राशि वालों के लिए समय अच्छा है. चिंताएं कम होंगी अच्छे समाचार प्राप्त होंगे. परिवार में जिन सदस्यों के स्वास्थ्य में गिरावट चल रही है उनके स्वास्थ्य में सुधार होगा. जो जातक पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए आज का दिन थोड़ा कष्टदायी हाे सकता है. आज खर्च की आशंका भी आपकी राशि में दिखाई दे रही हैं. खर्च करते समय सावधानी बरतें। किसी भी अनजान व्यक्ति पर आंख मूंदकर विश्वास करने से बचें।

कन्या राशिफल ( kanya rashi ) आज का राशिफल कन्या राशि : कन्या राशि वालों के लिए परिश्रम का समय है. आज की गई मेहनत का फल आपको प्राप्त होगा दैनिक कार्यों में भी सामान्य से अधिक मेहनत आपको करनी पड़ सकती है. व्यापारियों और कारोबारियों के लिए अच्छा समय है. जो जातक पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए दिन सामान्य रहेगा. आज किसी गरीब व्यक्ति को अपने हाथों से भोजन दें।





तुला राशिफल ( Tula Rashi libra horoscope ) rashifal today आज का राशिफल तुला आज का राशिफल तुला राशि तुला राशि वालों के लिए उत्तम समय है. भाग्य का साथ आज मिल रहा है. आज आत्म विश्वास से खुद को भरा हुआ महसूस करेंगे। अपने पुराने शौक दौरान सकते हैं। सामाजिक कार्यक्रमों में शामिल होने के अवसर प्राप्त होंगे। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी अच्छा समय है। सीनियर का सहयोग मिल रहा है और प्रमोशन के योग बने हुए हैं। आज किसी कन्या को अपने हाथों से वस्त्र दान करें।

वृश्चिक राशिफल ( Vrishchik Rashi scorpio horoscope ) Daily Rashifal आज का राशिफल वृश्चिक राशि : वृश्चिक राशि वालों के लिए दिन सामान्य से बेहतर है. सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. धन लाभ के योग आपकी राशि में बने हुए हैं लेकिन ध्यान रखिएगा आज जीवनसाथी से बहस नहीं करनी है। बहस विवाद का कारण बन सकती है। अपने स्वास्थ्य के प्रति भी थोड़ा सा सचेत रहने की सलाह आपको दी जाती है। आज गाय को अपने हाथों से मीठा खिलाएं. ऐसा करने से आपका भाग्य उदय होगा।





आज का राशिफल धनु राशि ( dhanu rashi ) धनु राशि वालों के लिए दिन सामान्य से कम बेहतर है. दिन भर उतार-चढ़ाव चलते रहेंगे. मन चंचल रहेगा मन को एकाग्र करने की कोशिश करें अच्छा साहित्य पढ़ सकते हैं. मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का ध्यान करें. आज कारोबारियों और व्यापारियों के लिए उत्तम समय है. जोखिम भरे निर्णय लेना लाभदायक रहेगा. आज किसी की भी चुगली करना आपके लिए उचित नहीं है. कुत्ते को अपने हाथों से रोटी खिलाएं।

मकर राशिफल ( Makar Rashi ) मकर राशि वालों के लिए समय अच्छा है लेकिन आत्मविश्वास में थोड़ी कमी आप महसूस कर सकते हैं. गुस्से से आपको बचना चाहिए. आज चिड़चिड़ापन आपके स्वभाव में हावी हो सकता है लेकिन अच्छी बात यह है कि धन लाभ के योग बने हुए हैं. इसलिए आज आपको अपनी वाणी में मधुरता रखनी चाहिए. जीवनसाथी से आपको सहयोग मिल रहा है लेकिन परिवार में किसी प्रिय व्यक्ति के स्वास्थ्य में गिरावट आ सकती है. इसलिए आपको थोड़ा सा सावधानी रखनी होगी. परिवार को समय दीजिए बच्चों से बातें कीजिए।





आज का राशिफल कुंभ ( kumbh rashi ) कुंभ राशि वालों के लिए समय अच्छा है. मानसिक रूप से चल रही चिंताओं में कमी आएगी और आज अच्छे समाचार प्राप्त होंगे। किसी पुराने मित्र से मुलाकात के योग आपकी राशि में बने हुए हैं। कमाई के साधनों में वृद्धि होगी. व्यापारी और कारोबारियों के लिए अच्छा समय है. जो जातक पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए दिन सामान्य रहेगा. वाहन चलाते समय सचेत रहें आज झूठ बोलना आपके लिए बिल्कुल भी उचित नहीं है. सच्चाई के साथ आगे बढ़ने से सफलता मिलेगी।





मीन राशि ( Meen Rashi ) मीन राशिफल मीन राशि वालों के लिए समय अच्छा है लेकिन आज आप की जिम्मेदारियों में बढ़ाेत्तरी होगी. आज सामाजिक प्रतिष्ठा में भी वृद्धि के योग आपकी राशि में दिखाई दे रहे हैं। संतान के प्रति चल रही चिंताओं में कमी आएगी अक्षय समाचार आप को दोपहर बाद प्राप्त होंगे किसी से भी आज आपको निवेश नहीं करना चाहिए. आप कानूनी पक्ष कमजोर है. इसलिए बेवजह के मामलों में उलझने से बचें।