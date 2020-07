मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ व मीन राशि का सोमवार का राशिफल

horoscope in hindi साेमवार आज चंद्रमा मीन से मेष राशि में प्रवेश कर रहा है। आइए जानते हैं क्या कहते हैं आपके भाग्य के सितारे ? सभी 12 राशियों का आज का Rashifal बता रहे हैं आचार्य प्राेफेसर राघवेंद्र स्वामी व पंडित राेहित वशिष्ठ।

aaj ka rashifal 13 जुलाई सोमवार आज अश्वनी नक्षत्र है और सुकर्मा योग बन रहा है। सुबह 10:47 के बाद धृति योग बनेगा। चंद्रमा आज मीन राशि से मेष राशि में प्रवेश कर रहा है। आइए जानते हैं क्या कहते हैं आपके भाग्य के सितारे

मेष राशिफल ( horoscope hindi) आज का दिन मेष राशि वालों के लिए सामान्य से अच्छा बीतेगा। कुछ पारिवारिक समस्याएं जरूर परेशान कर सकती हैं लेकिन सेमवार आज व्यापारियों और कारोबारियों के लिए अच्छे योग बने हुए हैं





वृष राशिफल ( Daily Rashifal ) आज का दिन वृष राशि वालों के लिए सामान्य से थोड़ा कम बेहतर है। दिन भर उतार-चढ़ाव चलते रहेंगे। संतान की ओर से चिंताएं बढ़ सकती हैं लेकिन धन लाभ के योग आज आपकी राशि में बने हुए हैं



मिथुन राशिफल ( horoscope hindi ) मिथुन राशि वालों के लिए समय अच्छा है। मन में आज नकारात्मक भाव ना आने दें। आपको सकारात्मक विचारों के साथ आगे बढ़ना होगा। आत्मविश्वास रखिएगा आज रुके हुए कार्यों में आपको सफलता मिलेगी

कर्क राशिफल ( aaj ka rashifal) समय अच्छा है बदलाव के योग आपकी राशि में दिखाई दे रहे हैं। जो जातक व्यापारी और कारोबारी हैं उनके लिए उत्तम समय है। आज मेहनत कीजिए सफलता मिलेगी। वाहन चलाते समय सचेत रहें।

सिंह राशिफल ( Rashifal) सप्ताह का पहला दिन सिंह राशि वालों के लिए सामान्य योग लेकर आया है आज आपको अपनी वाणी में मधुरता रखनी चाहिए। गुस्सा आपके लिए बिल्कुल भी उचित नहीं है। गुस्से से बनते कार्य भी बिगड़ सकते हैं।

कन्या राशिफल ( hindi rashifal ) सोमवार का दिन कन्या राशि वालों के लिए अच्छा है लेकिन आज किसी से भी आपको बहस नहीं करनी है। पारिवारिक सदस्यों से बहस करना बिल्कुल भी उचित नहीं है। इससे विवाद हो सकते हैं। माता-पिता का आशीर्वाद मिलेगा।



तुला राशिफल ( hindi rashifal news hindi) आज का दिन तुला राशि वालों के लिए सामान्य है लेकिन धैर्य आज आप को रखना चाहिए। जल्दबाजी में कोई भी निर्णय करना आपके लिए उचित नहीं है। जीवनसाथी की सेहत के प्रति भी थोड़ा सा सचेत रहने की सलाह दी जाती है।

वृश्चिक राशिफल ( rashifal in hindi by name ) सोमवार का दिन वृश्चिक राशि वालों के लिए सामान्य बीतेगा। आज नौकरीपेशा जातकों के लिए उत्तम समय है। प्रमोशन के योग दिखाई दे रहे हैं। वाहन सुख के योग की आज आपकी राशि में बने हुए हैं

धनु राशिफल ( Rashifal. Today's horoscope ) धनु राशि वालों को आज अपने मन को काबू में रखना होगा। नकारात्मक विचार आप को घेरने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसे में आपको थोड़ा सा सावधानी बरतनी होगी। आज आपकी राशि में वाहन और भवन सुख के योग बने हुए हैं।

मकर राशिफल ( rashifal in hindi by name ) सोमवार का दिन मकर राशि वालों के लिए अच्छे याेग लेकर आया है। आत्म विश्वास से खुद को भरा हुआ महसूस करेंगे हालांकि दोपहर के समय कुछ कठिनाइयां उठानी पड़ सकती हैं लेकिन मित्रों का सहयोग मिल रहा है। दोपहर बाद का समय आपके लिए उत्तम है।

कुंभ राशिफल ( today rashifal ) सोमवार का दिन कुंभ राशि वालों के लिए भी उत्तम है। गुस्से की अधिकता से बचना होगा। आज वाहन सुख के योग आपकी राशि में बने हुए हैं। अचानक यात्राएं करनी पड़ सकती हैं। धैर्य बेहद आवश्यक है।



मीन राशिफल ( horoscope article ) दिनभर उतार-चढ़ाव चलते रहेंगे। अच्छे बुरे समाचार प्राप्त होंगे लेकिन आज माता पिता का आशीर्वाद आपको मिल रहा है। मित्रों के सहयोग से भी रुके हुए कार्यों में गति आएगी।