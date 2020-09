कुंभ से मीन राशि में प्रवेश कर रहा है चंद्रमा, सभी 12 राशियों पर पड़ेगा असर, जाने अपना राशिफल

मेष राशि ( hindi rashifal ) गुरुवार आज मेष राशि वालों का मन है चंचल बना रहेगा। जो जातक पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए उत्तम समय है। आज किसी पुराने मित्र से मुलाकात के योग बने हुए हैं। व्यापारियों और कारोबारियों के लिए अच्छा समय है।



वृष राशि ( Daily Rashifal ) सामान्य से बेहतर योग आपकी राशि में दिखाई दे रहे हैं। आत्मविश्वास से खुद को भरपूर महसूस करेंगे। संतान के प्रति चल रही चिंताओं में कमी आएगी। अच्छे समाचार प्राप्त होंगे। जो जातक पढ़ाई कर रहे हैं वह थोड़ा सचेत रहें। कारोबारियों और व्यापारियों के लिए अच्छा समय है। मित्रों का सहयोग मिलेगा।



मिथुन राशि ( today horoscope ) गुरुवार आज मिथुन राशि वालों को गुस्सा करने से बचना है। गुस्से की अधिकता आपके लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। भवन सुख के योग आपकी राशि में आज दिखाई दे रहे हैं। धन की प्राप्ति होगी और आर्थिक समस्याओं का निदान होगा। आज ब्राह्मण को अपने हाथों से फल दान करें।



कर्क राशि ( Daily Horoscope ) समय अच्छा है। माता पिता का आशीर्वाद मिल रहा है। आज खर्च बढ़ेंगे। ध्यान रहे संतान की सेहत के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। बातचीत करते हुए भी आज आपको गुस्सा नहीं करना है। ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना है जो दूसरों को बुरे लगते हों आघात पहुंचाते हों।

सिंह राशि ( rashifal in hindi ) गुरुवार का दिन सिंह राशि वालों के लिए उत्तम योग लेकर आया है। जो जातक पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए अच्छा समय है। सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। कारोबारियों और व्यापारियों के लिए भी लाभ के योग दिखाई दे रहे हैं लेकिन आज धैर्य आवश्यक है। जल्दबाजी में कोई भी निर्णय ना करें।



कन्या राशि ( राशिफल ) समय उत्तम है लेकिन मन चंचल बना रहेगा। मन को आज काबू करने की आवश्यकता है। माता पिता और परिवारजनों का सहयोग मिल रहा है। व्यापारियों और कारोबारियों की राशि में भी अच्छे योग बने हुए हैं लेकिन आज वाहन चलाते समय आपको सचेत रहने की सलाह दी जाती है। किसी भी व्यक्ति से बहस करना भी उचित नहीं होगा।

तुला राशि ( दैनिक राशिफल ) तुला राशि वालों के लिए दिन की शुरुआत सामान्य ढंग से होगी लेकिन आज मन में अस्थिरता बनी रहेगी। आपकी राशि में कर्म प्रधान है। आज की गई मेहनत का फल आपको प्राप्त होगा। जिन लोगों को पैसा उधार दिया हुआ है उन्हें याद दिलाएं। आज उधार पैसा वापस लौटने के योग हैं।

वृश्चिक राशि ( rashifal in hindi by name ) परिवर्तन का समय है। आपकी चली आ रही समस्याओं का निदान होगा। अगर नौकरी की तलाश कर रहे है यां नए रोजगार की तलाश में हैं तो आज उत्तम समय है। सीनियर और सत्ताधारी लोगों का भी आपको सहयोग मिल रहा है लेकिन स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। खाने पीने की वस्तुओं में सावधानी बरतें।

धनु राशि ( Rashifal by name ) विद्यार्थियों के लिए उत्तम समय है। जो जातक पढ़ाई कर रहे हैं उन्हें आज लेखन और अध्ययन करना चाहिए। आज की गई मेहनत भविष्य की योजनाओं को सफल बनाएगी। तरक्की के रास्ते आपके लिए खुल रहे हैं लेकिन अपनी सेहत का ध्यान रखने की आवश्यकता है। आज अचानक यात्राएं भी करनी पड़ सकती हैं।

मकर राशि (today hindi horoscope rashifal ) वाणी में मधुरता बेहद आवश्यक है। गुस्सा करना बिल्कुल भी उचित नहीं है। भवन और वाहन सुख के योग आपकी राशि में बने हुए हैं। संतान की ओर से चल रही समस्याओं का निदान होगा। दोपहर बाद अच्छे समाचार प्राप्त होंगे। आज किसी कुत्ते को अपने हाथों से दूध पिलाएं ऐसा करने से आपके रुके हुए कार्यों में गति आएगी।



कुंभ राशि (rashifal news ) समय उत्तम है। मन प्रसन्न होगा। अच्छे समाचार प्राप्त होंगे। किसी पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है। इससे भी आपको सुखद अनुभूति होगी। आज मीठा खाने के लिए आपका मन करेगा। खर्च की आशंकाएं आपकी राशि में दिखाई दे रही हैं। रुके हुए कार्यों को पूरा करने का समय है। आज गाय को अपने हाथों से रोटी दें।



मीन राशि ( today rashifal ) संतान के प्रति सचेत रहें स्वास्थ्य में गिरावट आ सकती है। मित्रों का सहयोग आज आपको मिल रहा है। पारिवारिक जीवन भी सुखद है। धन लाभ के योग भी बने हुए हैं लेकिन आज वाहन चलाते समय सचेत रहें। खाने पीने की वस्तुओं में भी सावधानी बरतें। किसी भी कार्य में तेजी उचित नहीं रहेगी।